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"Динамо" в июле: полное расписание матчей украинского гранда

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Четверг 30 июня 2022 12:31
"Динамо" в июле: полное расписание матчей украинского гранда Фото: Будни "Динамо" на сборах в Швейцарии (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Грядущий июль станет самым насыщенным периодом для киевского "Динамо" с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. В графике команды – 7 поединков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Бело-синие" проведут минимум 5 контрольных матчей и две официальные встречи. В настоящее время "Динамо" во главе с Мирчей Луческу тренируется в Швейцарии.

Список матчей киевлян в июле:

  • "Сьон" – "Динамо", 2 июля, 20:00
  • "Янг Бойз" – "Динамо", 5 июля, 19:30
  • "Люцерн" – "Динамо", 9 июля, 19:00
  • "Лион" – "Динамо", 12 июля, 19:00
  • "Лион" – "Динамо", 12 июля, 22:00


Кроме того, столичный клуб стартует в квалификации Лиги чемпионов. В рамках 2-го раунда "Динамо" дважды встретится с турецким "Фенербахче". 20 июля "бело-синие" примут стамбульцев в Лодзи (21:00), а 27 июля сыграют ответный матч на турецкой земле (20:00).

Накануне лидеры первой команды "Динамо" вернулись в обойму Луческу на тренировочных сборах. Среди них, в частности, два легионера и футболисты сборной Украины.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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