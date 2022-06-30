"Динамо" в июле: полное расписание матчей украинского гранда

Грядущий июль станет самым насыщенным периодом для киевского "Динамо" с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. В графике команды – 7 поединков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

"Бело-синие" проведут минимум 5 контрольных матчей и две официальные встречи. В настоящее время "Динамо" во главе с Мирчей Луческу тренируется в Швейцарии.

Список матчей киевлян в июле:

"Сьон" – "Динамо", 2 июля, 20:00

"Янг Бойз" – "Динамо", 5 июля, 19:30

"Люцерн" – "Динамо", 9 июля, 19:00

"Лион" – "Динамо", 12 июля, 19:00

"Лион" – "Динамо", 12 июля, 22:00



Кроме того, столичный клуб стартует в квалификации Лиги чемпионов. В рамках 2-го раунда "Динамо" дважды встретится с турецким "Фенербахче". 20 июля "бело-синие" примут стамбульцев в Лодзи (21:00), а 27 июля сыграют ответный матч на турецкой земле (20:00).

Накануне лидеры первой команды "Динамо" вернулись в обойму Луческу на тренировочных сборах. Среди них, в частности, два легионера и футболисты сборной Украины.