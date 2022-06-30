"Динамо" в липні: повний розклад матчів українського гранда

Прийдешній липень стане найнасиченішим періодом для київського "Динамо" з моменту повномасштабного вторгнення РФ до України. У графіку команди – 7 поєдинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Біло-сині" проведуть мінімум 5 контрольних матчів і дві офіційні зустрічі. Наразі "Динамо" на чолі з Мірчою Луческу тренується в Швейцарії.

Перелік матчів киян у липні:

"Сьйон" – "Динамо", 2 липня, 20:00

"Янг Бойз" – "Динамо", 5 липня, 19:30

"Люцерн" – "Динамо", 9 липня, 19:00

"Ліон" – "Динамо", 12 липня, 19:00

"Ліон" – "Динамо", 12 липня, 22:00

Окрім того, столичний клуб візьме старт у кваліфікації Ліги чемпіонів. У рамках 2-го раунду "Динамо" двічі зустрінеться з турецьким "Фенербахче". 20 липня "біло-сині" приймуть стамбульців у Лодзі (21:00), а 27 липня зіграють матч-відповідь на турецькій землі (20:00).

Напередодні лідери першої команди "Динамо" повернулися в обойму Луческу на тренувальних зборах. Серед них, зокрема, два легіонери та футболісти збірної України.