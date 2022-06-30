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"Динамо" пополнилось десятком исполнителей на сборах

Новина українською →
Швейцария, Четверг 30 июня 2022 10:47
"Динамо" пополнилось десятком исполнителей на сборах Фото: "Динамовцы" перед одним из благотворительных матчей (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Лидеры первой команды киевского "Динамо" присоединились к рядам подопечных Мирчи Луческу на тренировочных сборах в Швейцарии. Среди них, в частности, два легионера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Сборники присоединились к основе отечественного гранда. Ряды "Динамо" на сборах пополнили одиннадцать футболистов.

В этом списке, в частности, игроки, защищавшие цвета сборной Украины в матчах плей-офф квалификации к ЧМ-2022 и Лиге наций. К вратарю Бущану, защитникам Забарному, Попову и Сироте, хавбекам Сидорчуку, Шапаренко, Караваеву и Цыганкову присоединился форвард молодежной сборной Супряга.

Также вернулись в состав "бело-синих" из аренды два легионера – Томаш Кендзера и Беньямин Вербич. Поляк и словенец последние полгода провели в чемпионате Польши.

Накануне "Динамо" потерпело поражение от "Лозанны" (0:2) в контрольном поединке. Выйти на поле в составе столичного гранда вернувшиеся футболисты смогут 2 июля. На эту дату запланирован спарринг киевлян против швейцарского "Сьона".

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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