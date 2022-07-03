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"Динамо" – "Фенербахче": УЕФА определился с арбитром матча Лиги чемпионов

Фото: "Динамо" готовится к квалификации Лиги чемпионов в Швейцарии (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" и турецкий "Фенербахче" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов рассудит бригада арбитров из Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

33-летний Гленн Нюберг будет обслуживать первый матч украинского и турецкого грандов. Поединок "Динамо" – "Фенербахче" состоится 20 июля в польской Лодзи.

Судейская карьера шведа началась в 2008 году. Пять лет спустя он начал работать на матчах чемпионата Швеции. Статус арбитра ФИФА получил в 2016-м. В предыдущем сезоне судил матчи квалификации Лиги чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Нюбергу помогут его соотечественники. Роль лайнсменов исполнят Махбод Беиджи и Андреас Седерквист. Четвертый рефери – Адам Ладебек.

Накануне "Динамо" одержало минимальную победу над "Сьоном" на швейцарских сборах. Единственный мяч во встрече оформил нападающий "бело-синих" Владислав Ванат.

К слову, ранее опубликовали график поединков "Динамо" в июле 2022 года.

Напомним, что провели разбор иностранного опыта проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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