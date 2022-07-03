"Динамо" минимально одолело "Сьон" на сборах в Швейцарии: видео гола

Первой победой киевского "Динамо" на тренировочном сборе в Швейцарии завершился спарринг против местного "Сьона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Контрольный поединок

"Сьон" – "Динамо" – 0:1

Гол: Ванат, 35

"Динамо": Бойко (Нещерет, 46) – Тымчик (Кравченко, 46), Бурда (Дячук, 83), Боль, Дубинчак (Овчаренко, 46) – Яцык (Малыш, 67), Шепелев (Андриевский, 46), Н. Волошин (В. Волошин, 46), Гармаш (Беседин, 46), Буяльский (Царенко, 72) – Ванат

В стартовые минуты "динамовцы" создали несколько полумоментов. В частности, удар Антюха после скидки Буяльского парировал голкипер. В свою очередь Боль не смог метко замкнуть навес от углового флажка.

Первый же реальный момент забить воплотился в гол. Это Буяльский разрезным пасом вывел под острым углом Назара Волошина, а его то ли удар, то ли прострел вдоль ворот замкнул Ванат.

В ответ "Сьон" мог забить мощным дальним ударом. Но в этом моменте все свое вратарское мастерство продемонстрировал Бойко. Больше моментов до перерыва команды не создали.

Во вторые 45 минут игра была ровной. На выстрел Стоильковича в дальний угол (Нещерет не дремал) "Динамо" ответило ударом в руки голкиперу Андриевского после комбинации с участием Беседина и Буяльского.

"Динамовцы" имели еще минимум две возможности закрепить собственное преимущество. Ванат мог оформить дубль, но не успел замкнуть навес Кравченко. Тем временем еще один удар Андриевского стал добычей вратаря "Сьона".

Следующий контрольный матч "Динамо" проведет 5 июля. Соперником "бело-синих" станет швейцарский гранд "Янг Бойз".