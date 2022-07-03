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"Динамо" – "Фенербахче": УЄФА визначився з арбітром матчу Ліги чемпіонів

Фото: "Динамо" готується до кваліфікації Ліги чемпіонів у Швейцарії (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" та турецький "Фенербахче" в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів розсудить бригада арбітрів зі Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

33-річний Гленн Нюберг обслуговуватиме перший матч українського та турецького грандів. Поєдинок "Динамо" – "Фенербахче" відбудеться 20 липня у польській Лодзі.

Суддівська кар'єра шведа розпочалася у 2008 році. П'ять років потому він почав працювати на матчах чемпіонату Швеції. Статус арбітра ФІФА отримав у 2016-му. У попередньому сезоні судив матчі кваліфікації Ліги чемпіонів, Лігу Європи та Лігу конференцій.

Нюбергу допоможуть його співвітчизники. Роль лайнсменів виконають Махбод Беїджі та Андреас Седерквіст. Четвертий рефері – Адам Ладебек.

Напередодні "Динамо" здобуло мінімальну перемогу над "Сьйоном" на швейцарських зборах. Єдиний м'яч у зустрічі оформив нападник "біло-синіх" Владислав Ванат.

До слова, раніше опублікували графік поєдинків "Динамо" в липні 2022 року.

Нагадаємо, що провели розбір іноземного досвіду проведення футбольних змагань у розпал війни.

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