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"Динамо" дозаявило двох футболістів на матчі чемпіонату України

Київ, Середа 09 вересня 2020 12:06
"Динамо" дозаявило двох футболістів на матчі чемпіонату України
Фото: гравці "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Попередній сезон вони провели в оренді

Київське "Динамо" внесло у свою заявку на сезон 2020/21 української Прем'єр-ліги (УПЛ) двох нових футболістів. Клуб дозаявив захисника Романа Вантуха і півзахисника Ахмеда Алибекова.

Про це повідомляється на сайті "біло-синіх",

Обидва футболісти, повернувшись влітку з оренди, пройшли передсезонну підготовку у складі першої команди "Динамо".

Вантух до заявки команди на поєдинки УПЛ внесений під 47 номером. Він майже весь 2019 рік провів на правах оренди в донецькому "Олімпіку", за який провів 22 матчі і забив два голи. У другій частині минулого сезону грав у "Олександрії" (7 матчів).

Алібеков заявлений під номером 77. Хавбек виступав в оренді у чеському "Словані", за який у минулому сезоні провів 17 матчів у чемпіонаті та Кубку Чехії, відзначившись одним голом.

Нагадаємо, "Динамо" стартувало в чемпіонаті України з перемоги над донецьким "Олімпіком" з рахунком 4:1.

У другому турі УПЛ кияни зіграють проти чернігівської "Десни" 11 вересня.

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