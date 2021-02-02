"Динамо" дозаявило Беседина на матчи УПЛ

Фото: Артем Беседин (fcdynamo.kiev.ua)

Киевское "Динамо" внесло форварда Артема Беседина в заявку на вторую часть сезона украинской Премьер-лиги сезона 2020/21. Футболист отбывал годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Об этом стало известно из данных официального сайта УПЛ.

Последний матч в чемпионате Украины нападающий провел в декабре 2019 года. С тех пор Артем занимался индивидуально, и только с октября прошлого года смог начать тренироваться вместе с командой.

В настоящее время Беседин набирает форму с "бело-синими" на сборах в Турции и готовится ко второй половине сезона. В январе он сыграл за киевский клуб в товарищеских встречах.

Ближайший матч УПЛ для "Динамо" состоится 13 февраля, когда в рамках 14 тура примут донецкий "Олимпик".

Киевляне завершили первую часть сезона на первом месте турнирной таблицы, опережая "Шахтер" на одно очко.

Напомним, "горняки" сократили отставание благодаря технической победе.