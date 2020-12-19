Форвард "Динамо" Беседин отбыл дисквалификацию

Фото: Артем Беседин (fcdynamo.kiev.ua)

Он снова может играть на профессиональном уровне

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин отбыл годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Он может вернуться к выступлениям за клуб на профессиональном уровне.

Наказание футболиста вступило в силу с 19 декабря 2019 года, когда он был временно отстранен в связи с расследованием дела.

В октябре Беседин вернулся к тренировкам с "Динамо".

Форвард провалил допинг-тест 28 ноября 2019 года после матча пятого тура группового раунда Лиги Европы против "Мальме" (3:4). В организме футболиста были обнаружены следы стимулятора двигательных реакций, повышающего физическую работоспособность.

Из-за ситуации с положительной допинг-пробой Беседина был отстранен от работы главный врач киевского клуба Леонид Миронов.

Футболисту грозило от предупреждения до 4 лет дисквалификации, несмотря на это киевский клуб продлил с ним контракт на четыре года. Отметим, наставник киевлян Мирча Луческу рассчитывает на нападающего. Он сможет помочь команде в частости в матчах Лиги Европы.

Напомним, в 1/16 финала турнира "Динамо" вновь встретится с "Брюгге".