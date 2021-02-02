"Динамо" дозаявило Бєсєдіна на матчі УПЛ

Фото: Артем Бєсєдін (fcdynamo.kiev.ua)

Київське "Динамо" внесло форварда Артема Бєсєдіна в заявку на другу частину сезону української Прем'єр-ліги сезону 2020/21. Футболіст відбував річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Про це стало відомо з даних офіційного сайту УПЛ.

Останній матч в чемпіонаті України нападник провів у грудні 2019 року. Відтоді Артем займався індивідуально, і лише з жовтня минулого року зміг почати тренуватися разом із командою.

Наразі Бєсєдін набирає форму з "біло-синіми" на зборах в Туреччині і готується до другої половини сезону. У січні він зіграв за київський клуб в товариських зустрічах.

Найближчий матч УПЛ для "Динамо" відбудеться 13 лютого, коли в рамках 14 туру прийматимуть донецький "Олімпік".

Кияни завершили першу частину сезону на першому місці турнірної таблиці, випереджаючи "Шахтар" на одне очко.

Нагадаємо, "гірники" скоротили відставання завдяки технічній перемозі.