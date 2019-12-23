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"Динамо" достроково повернув орендованого форварда через ситуацію з Бесєдіним

Новини » Спорт     23.12.2019 - 18:20
"Динамо" достроково повернув орендованого форварда через ситуацію з Бесєдіним
Фото: Назарій Русин (twitter.com/dynamokyiv)

Русин останні півроку виступав за Зорю

Київське "Динамо" повертає з оренди нападника Назарія Русина, який останні півроку виступав за луганську "Зорю". Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Форвард вирушить з командою на зимовий збір, який відбудеться в Туреччині в середині січня наступного року.

Зазначається, що "біло-сині" скористалися опцією дострокового повернення футболіста поки чекають роз'яснення ситуації по іншому форварду - Артему Бесєдіну. Його звинувачують в порушенні антидопінгових правил УЄФА.

Крім того, "Динамо" влітку поверне з оренди за "Зорю" захисника Олександра Тимчик і хавбека Богдана Леднева. Клуб також поінформував, що не цікавиться хавбеком луганчан Дмитром Іванисенею.

Найближчим часом "біло-сині" не мають наміру продавати кого-небудь зі своїх гравців і не розглядають варіанти з обміном футболістів, а також не планують розлучатися з фланговим захисником Віталієм Миколенком.

Кияни пішли на зимову паузу, займаючи друге місце в турнірній таблиці УПЛ з 36 очками в активі, відстаючи від лідируючого "Шахтаря" на 14 балів. У "Зорі" третє місце і 34 очки.

Нагадаємо, "Динамо" не змогло обіграти аутсайдера групи Ліги Європи і вилетіло з турніру.

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