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"Динамо" и "Десна" оштрафованы за поведение болельщиков в матче УПЛ

Новости » Спорт     27.12.2019 - 13:19
"Динамо" и "Десна" оштрафованы за поведение болельщиков в матче УПЛ
Фото: "Десна" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Обе команды понесут существенные финансовые санкции

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) вынес наказание черниговской "Десне" и киевскому "Динамо" за поведение их болельщиков во время матча 18 тура чемпионата Украины. Об этом сообщается на сайте организации.

Во время игры фанаты обеих команд массово использовали файеры и другую пиротехнику.

"Бело-синие" за ненадлежащие действия своих болельщиков получили штраф в размере 300 тысяч гривен. "Десна" будет вынуждена выплатить 100 тысяч гривен. Кроме того, черниговский клуб наказан закрытием фанатского сектора на следующий домашний поединок украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Напомним, заключительный для обеих команд матч года завершился победой киевлян со счетом 1:0. Благодаря этому результату "Динамо" завершило первую часть чемпионата на втором месте, имея в активе 36 очков. "Десна" на четвертом месте с 33 очками.

Весенняя часть сезона УПЛ стартует 22 февраля 2020 года. "Динамо" начнет его в родных стенах против "Ворсклы", а "Десна" - выездом в "Шахтер". Следующий домашний матч черниговцы проведут против "Мариуполя" в рамках 20 тура УПЛ, базовая дата - 29 февраля.

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