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"Динамо" і "Десна" оштрафовані за поведінку вболівальників в матчі УПЛ

Новини » Спорт     27.12.2019 - 13:19
"Динамо" і "Десна" оштрафовані за поведінку вболівальників в матчі УПЛ
Фото: "Десна" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Обидві команди понесуть суттєві фінансові санкції

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) виніс покарання чернігівській "Десні" та київському "Динамо" за поведінку їхніх уболівальників під час матчу 18 туру чемпіонату України. Про це повідомляється на сайті організації.

Під час гри фанати обох команд масово використовували фаєри та іншу піротехніку.

"Біло-сині" за неналежні дії своїх уболівальників отримали штраф у розмірі 300 тисяч гривень. "Десна" буде змушена виплатити 100 тисяч гривень. Крім того, чернігівський клуб покараний закриттям фанатського сектора на наступний домашній поєдинок української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Нагадаємо, заключний для обох команд матч року завершився перемогою киян з рахунком 1:0. Завдяки цьому результату "Динамо" завершило першу частину чемпіонату на другому місці, маючи в активі 36 очок. "Десна" на четвертій сходинці з 33 очками.

Весняна частина сезону УПЛ стартує 22 лютого 2020 року. "Динамо" розпочне його в рідних стінах проти "Ворскли", а "Десна" - виїздом до "Шахтаря". Наступний домашній матч чернігівці проведуть проти "Маріуполя" в рамках 20 туру УПЛ, базова дата - 29 лютого.

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