Динамо - Брюгге: анонс матча

"Динамо" дома проведет матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге".

Трансляция начнется в 20:30, а смотреть поединок можно на канале 2+2. Букмекеры не верят в победу украинской команды. Накануне команда Хацкевича отправилась на игру в составе 22 футболистов.

После минимального поражения в Бельгии (0:1), подопечные Александра Хацкевича обязаны забивать минимум один мяч и побеждать, чтобы рассчитывать на выход в следующий этап.

Оба клуба активно начали сезон и играют под нагрузками - через два дня на третий. На данный момент "Брюгге" уже провел 4 матча (все - победы), а "Динамо" - 5 (три победы, два поражения).

Между матчами квалификации команды провели по игре во внутренних чемпионатах. "Динамо" встречалось с "Шахтером" в 3 туре УПЛ и проиграло на своем поле - 1:2. Единственный мяч киевлян забил новичок Родригеш. Свой матч чемпионата Бельгии "Брюгге" провел на выезде, одолев "Остенде" в концовке встречи - 2:0.

Победитель в этом двухматчевом противостоянии встретится с сильнейшим в паре "Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия), а проигравшего ждет групповой этап Лиги Европы.