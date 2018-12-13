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Динамо - Яблонец: онлайн трансляция

Новости » Спорт    13.12.2018 - 09:01
Динамо - Яблонец: онлайн трансляция
Динамо - Яблонец

РБК-Украина проведет трансляцию заключительного поединка группового этапа Лиги Европы

Динамо - Яблонец. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 19:55, а смотреть игру можно на Футбол 1. Киевское "Динамо" будет принимать чешский "Яблонец" в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Киевляне еще в предыдущем поединке гарантировали себе выход в плей-офф турнира с первого места в своем квартете. Букмекеры отдают "бело-синим" явное преимущество.

13 декабря 19:55
Киев, НСК Олимпийский

 

Три победы подряд досрочно гарантировали "Динамо" первое место в группе К, тогда как дебютант основной сетки Лиги Европы "Яблонец", наоборот, не одержал ни одной победы и завершит борьбу на последнем месте.

Но несмотря на то, что "бело-синие" лидерство в группе уже не потеряют, мотивация на предстоящий поединок у киевлян все же будет. Дело в том, что ранее динамовцам не удавалось преодолеть групповой турнир Лиги Европы без поражений. Сейчас такой шанс есть - на данный момент у команды Александра Хацкевича три победы и две ничьи.

Два стартовых матча "Динамо" завершило с одинаковым счетом 2:2 (в домашнем матче с "Астаной" и на выезде с "Яблонцем"), затем дважды обыграло "Ренн" - 2:1 на выезде, 3:1 дома. В пятом туре киевляне на выезде отпраздновали минимальную победу над "Астаной" и досрочно обеспечили себе выход в 1/16 финала. 

Выиграть группу Лиги Европы киевлянам удалось четвертый раз в истории выступлений в турнире - раньше это удавалось в сезонах 2010/2011, 2014/2015 и 2017/2018. Лидером по этому показателю является австрийский "Зальцбург" - в его активе пять выигранных групп Лиги Европы, в том числе и в нынешнем сезоне.

"Динамо" активно просматривает футболистов в ряде стран Европы, - Суркис "Динамо" будет сеянным на жеребьевке плей-офф Лиги Европы
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