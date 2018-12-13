Динамо - Яблонець: онлайн трансляція

Динамо - Яблонець

РБК-Україна проведе трансляцію заключного поєдинку групового етапу Ліги Європи

Динамо - Яблунець. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 19:55, а дивитися гру можна на Футбол 1. Київське "Динамо" буде приймати чеський "Яблонець" в рамках шостого туру групового етапу Ліги Європи. Кияни ще в попередньому поєдинку гарантували собі вихід в плей-офф турніру з першого місця в своєму квартеті. Букмекери віддають "біло-синім" явну перевагу.

13 грудня 19:55

Київ, НСК Олімпійський

Три перемоги поспіль достроково гарантували "Динамо" перше місце в групі К, тоді як дебютант основної сітки Ліги Європи "Яблуниця", навпаки, не здобув жодної перемоги і завершить боротьбу на останньому місці.

Та попри те, що "біло-сині" лідерство у групі вже не втратять, мотивація на майбутній поєдинок у киян усе ж таки буде. Річ у тім, що раніше динамівцям не вдавалося подолати груповий турнір Ліги Європи без поразок. Зараз такий шанс є - на даний момент у команди Олександра Хацкевича три перемоги та дві нічиї.

Два стартові матчі "Динамо" завершило з однаковим рахунком 2:2 (у домашньому матчі з "Астаною" і на виїзді з "Яблонцем"), потім двічі обіграло "Ренн" - 2:1 на виїзді, 3:1 вдома. У п'ятому турі кияни на виїзді відсвяткували мінімальну перемогу над "Астаною" і достроково забезпечили собі вихід в 1/16 фіналу.

Виграти групу Ліги Європи киянам вдалося четвертий раз в історії виступів у турнірі - раніше це вдавалося в сезонах 2010/2011, 2014/2015 та 2017/2018. Лідером за цим показником є австрійський "Зальцбург" - у його доробку п'ять виграних груп Ліги Європи, у тому числі й у нинішньому сезоні.