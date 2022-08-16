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"Динамо" – "Бенфика": прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Фото: Виталий Буяльский (в центре) против "Бенфики" в сезоне 2021/22 (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

В первом поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/23 киевское "Динамо" примет "Бенфику" из Лиссабона.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч "Динамо" – "Бенфика" состоится в польской Лодзи 17 августа. Начало поединка в 22:00. Победитель пары попадет в групповой этап Лиги чемпионов.

Австрийская контора Bwin безусловным фаворитом первого матча определила лиссабонцев. На победу "Бенфики" принимают ставки с коэффициентом 1,75. Вероятный успех "Динамо" оценили пессимистическим баллом 4,75. Даже ничья более вероятна – кэф 3,75.

Прогнозисты могут заложиться на точный счет противостояния в виде нулевой ничьей с солидным коэффициентом 9,75. Персональные фанаты Виктора Цыганкова могут выбрать двойную ставку – лидер "бело-синих" забьет, а украинский гранд победит (кэф 7,50).

Тем временем специалисты британской William Hill к "Динамо" имеют еще меньше пиетета. Ставки на победу ребят Мирчи Луческу принимают здесь с коэффициентом 5,00. На "Бенфику" кэф значительно ниже – 1,67. На ничью можно поставить с баллом 3,80.

Поклонники "Динамо" из рядов оптимистов могут сделать специальную ставку с ничьей или победой киевлян после пропущенного мяча с перспективным коэффициентом 6,50. Веру в героя предыдущих раундов Александра Караваева можно конвертировать в ставку на последний гол в матче его авторства – кэф 13,00.

Ранее определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов. 12 команд сразятся за шесть путевок в групповой раунд. Первые матчи состоятся 16-17 августа, ответные – 23-24 августа.

К слову, ранее вспомнили опыт "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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