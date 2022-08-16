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"Динамо" – "Бенфіка": прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

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Лодзь, Вівторок 16 серпня 2022 10:58
"Динамо" – "Бенфіка": прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів Фото: Віталій Буяльський (у центрі) проти "Бенфіки" в сезоні 2021/22 (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У першому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23 київське "Динамо" прийме "Бенфіку" з Лісабона.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Динамо" – "Бенфіка" відбудеться в польській Лодзі 17 серпня. Початок поєдинку о 22:00. Переможець пари потрапить у груповий етап Ліги чемпіонів.

Австрійська контора Bwin безумовним фаворитом першого матчу визначила лісабонців. На перемогу "Бенфіки" тут приймають ставки з коефіцієнтом 1,75. Натомість імовірний успіх "Динамо" оцінили песимістичним балом 4,75. Навіть нічия вірогідніша – кеф 3,75.

Прогнозисти можуть закластися на точний рахунок протистояння у вигляді нульової нічиєї з солідним коефіцієнтом 9,75. Персональні фанати Віктора Циганкова можуть обрати подвійну ставку – лідер "біло-синіх" заб'є, а український гранд переможе (кеф 7,50).

Тим часом фахівці британської William Hill до "Динамо" мають ще менше пієтету. Ставки на перемогу хлопців Мірчі Луческу тут приймають з коефіцієнтом 5,00. На "Бенфіку" кеф значно нижчий – 1,67. На нічию ж можна поставити з балом 3,80.

Шанувальники "Динамо" з лав оптимістів можуть зробити спеціальну ставку з нічиєю або перемогою киян після пропущеного м'яча з перспективним коефіцієнтом 6,50. Віру в героя попередніх раундів Олександра Караваєва можна конвертувати в ставку на останній гол у матчі його авторства – кеф 13,00.

Раніше визначилися всі пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. 12 команд поборяться за шість путівок у груповий раунд. Перші матчі відбудуться 16-17 серпня, матчі-відповіді – 23-24 серпня.

До слова, раніше пригадали досвід "Динамо" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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