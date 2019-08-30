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"Динамо" и "Александрия" узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы

Новости » Спорт    30.08.2019 - 14:45
"Динамо" и "Александрия" узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы
Фото: трофей Лиги Европы (twitter.com/EuropaLeague)

Стало известно, с кем сыграют украинские команды

Два украинских клуба "Динамо" и "Александрия" получили соперников в рамках группового этапа Лиги Европы сезона 2019/20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки, опубликованные на сайте УЕФА.

Киевский клуб под руководством нового наставника Алексея Михайличенко сыграет с "Копенгагеном" (Дания), "Мальме" (Швеция) и "Лугано" (Швейцария).

Александрийская команда сразится с "Вольфсбургом" (Германия), "Гентом" (Бельгия) и "Сент-Этьеном" (Франция).

На групповой стадии Лиги Европы команды сыграют в два круга, матчи запланированы на 19 сентября, 3 и 24 октября, 7 и 28 ноября и 12 декабря. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/16 финала.

В основную сетку "Александрия" попала как бронзовый призер УПЛ. Столичный клуб перебрался в Лигу Европы после неудачи в квалификации Лиги чемпионов.

Согласно регламенту, представители одной ассоциации будут между собой разведены. Кроме того, по решению УЕФА в одну группу не попадут представители Украины и России.

Напомним, накануне своих соперников по групповой стадии Лиги чемпионов узнал донецкий "Шахтер".

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