Ділова активність в єврозоні несподівано зросла. Вперше з літа минулого року

Ділова активність в єврозоні несподівано повернулася до висхідної динаміки вперше з червня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними консалтингової корпорації S&P Global, як пише видання, зведений індекс менеджерів із закупівель єврозони, що відображає активність у сфері виробництва та послуг, зріс до 50,2 у січні цьогоріч з 49,3 у грудні 2022 року. Це засвідчує, що регіон може уникнути рецесії, і заспокоює Європейський центральний банк, який зосередився на базових інфляційних ризиках. При цьому, таке зростання третій місяць поспіль виявилося вищим, ніж очікування на рівні 49,8.

"Стабільність економіки єврозони на початку року підтверджує, що регіон може уникнути рецесії", - констатував головний бізнес-економіст S&P Global Market Intelligence Кріс Вільямсон.

Він додав, що побоювання стосовно енергоносіїв послабли після жовтневого мінімуму, коли ціни впали завдяки державним енергетичним субсидіям.

"Різноманітні фактори, включаючи уповільнення інфляції, теплішу, ніж зазвичай, зиму в Європі, яка не відчуває дефіцит енергоресурсів, та послаблення напруженості у ланцюгах поставок сприяють оптимізму в 20 країнах-членах єврозони", - пише FT.

Стійкість економіки єврозони та постійний високий ціновий тиск, так само як і зростання зайнятості населення і підвищення зарплат, ймовірно, підтримають необхідність подальшого росту відсоткових ставок. Ринки прогнозують їх двічі - по 50 базисних пунктів на наступних засіданнях у лютому та березні, внаслідок чого ставка за депозитами може піднятися до 3%.

"Європейський центральний банк вже підвищив процентні ставки на 250 базисних пунктів і має намір підвищити їх ще на 0,5 п. п. наступного тижня. Що станеться після цього, поки що незрозуміло, оскільки деякі члени Ради керуючих наполягають на більш поступовому підході, в той час як радикальніше налаштовані члени Ради закликають до "значніших" кроків. Оскільки витрати на енергоносії знижуються, а економіка виглядає більш стійкою, ЄЦБ залишиться зосередженим на підвищенні ризиків для базової інфляції і, ймовірно, продовжить підвищення ставок, можливо, у 2 кварталі 2023 року", - додав Кріс Вільямсон.