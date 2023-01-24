Деловая активность в еврозоне неожиданно выросла. Впервые с лета прошлого года

По данным консалтинговой корпорации S&P Global, как пишет издание, сводный индекс менеджеров по закупкам еврозоны, отражающий активность в сфере производства и услуг, вырос до 50,2 в январе с 49,3 в декабре 2022 года. Это свидетельствует о том, что регион может избежать рецессии, и успокаивает Европейский центральный банк, который сосредоточился на базовых инфляционных рисках. При этом такой рост третий месяц подряд оказался выше, чем ожидания на уровне 49,8.

"Стабильность экономики еврозоны в начале года подтверждает, что регион может избежать рецессии", - констатировал главный бизнес-экономист S&P Global Market Intelligence Крис Уильямсон.

Он добавил, что опасения по поводу энергоносителей ослабли после октябрьского минимума, когда цены упали благодаря государственным энергетическим субсидиям.

"Различные факторы, включая замедление инфляции, более теплую, чем обычно, зиму в Европе, которая не испытывает дефицит энергоресурсов, и ослабление напряженности в цепях поставок способствуют оптимизму в 20 странах-членах еврозоны", - пишет FT.

Устойчивость экономики еврозоны и постоянное высокое ценовое давление, равно как рост занятости населения и повышение зарплат, вероятно, поддержат необходимость дальнейшего роста процентных ставок. Рынки прогнозируют их дважды - по 50 базисных пунктов на следующих заседаниях в феврале и марте, в результате чего ставка по депозитам может подняться до 3%.

"Европейский центральный банк уже повысил процентные ставки на 250 базисных пунктов и намерен повысить их еще на 0,5 п. п. на следующей неделе. Что произойдет после этого, пока неясно, поскольку некоторые члены Совета управляющих настаивают на постепенном подходе, в то время как более радикально настроенные члены Совета призывают к гораздо "значительным" шагам. Поскольку расходы на энергоносители снижаются, а экономика выглядит достаточно устойчивой, ЕЦБ останется сосредоточенным на повышении рисков для базовой инфляции и, вероятно, продолжит повышение ставок, возможно, во 2 квартале 2023 года", - добавил Крис Уильямсон.