Світові ринки побоюються рецесії, Давоський форум додає обережного оптимізму

Тижневий огляд фінансових ринків від голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка для РБК-Україна.

Ринковий оптимізм першої половини січня майже випарувався. Жваве зростання фондових індексів у перші два тижні року змінилося їхнім млявим відступом минулого тижня. Індекс S&P 500 просів на 0,7%. Надійшли невтішні грудневі економічні дані з США: понад очікування, найбільше за 2022 рік впали роздрібні продажі, також помітно "просіло" промислове виробництво.

Ще нещодавно ринки вітали такі погані новини, адже сподівалися, що слабкіша економіка стане попередженням для центральних банків, які почнуть пом’якшувати свою політику – сповільнювати підвищення ставок і зменшувати обсяги продажу ринкових активів зі свого балансу. Утім ціла низка високопосадовців ФРС минулого тижня один за одним озвучили чіткий сигнал – ставки мають зростати далі та їхній максимальний рівень має бути помітно понад 5%.

Ринки ж, згідно ф’ючерсних котирувань, поки що бачили цей рівень не більше ніж 4.89%. Зараз інвестори починають все більше усвідомлювати, що центральні банки таки налаштовані довести до кінця справу приборкання інфляції, що це може дорого коштувати економіці і довести її до рецесії. І все більше спостерігачів вважають, що ринки вже переносять свою увагу з центробанківської політики до її наслідків, а отже погані макроекономічні новини стають для ринків дійсно поганими.

Утім сподівання на краще посилюються, і це помітно відобразилося на настроях учасників всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі. Більшість учасників форуму, як і раніше, очікують погіршення економічних умов в розвинених економіках і вважають високими ризики рецесії цього року. Водночас не залишились поза увагою й нещодавні позитивні тенденції, перш за все, відкриття Китаю після наджорстких антиковідних заходів, спадання напруги на глобальному ринку енергоносіїв і помітне сповільнення інфляції в Європі та США.

Ці чинники дозволили навіть деяким найобережнішим учасникам відкинути попередні найгірші сценарії. Проблема російської агресії проти України залишалася одним з важких питань протягом форуму через пов’язану з нею надвисоку невизначеність і загрози фрагментації світової економіки.

Між тим, первинний ринок українського держборгу залишався доволі активним, у першу чергу, завдяки іноземним інвесторам. Зацікавленість іноземців у коротких ОВДП зростає по мірі того, як наближається 1 квітня, коли нерезидентам стане дозволено репатриювати свої інвестиції в ОВДП з пізнішими строками погашення.

Відносний спокій на глобальних ринках боргових паперів сприяв стабільним котируванням українських євробондів – вони закінчили минулий тиждень майже на тому ж рівні – 19,8-25,3 центів на долар.

Валютний же ринок залишається достатньо наповненим готівкою, і вартість долару поступово знижувалась. За тиждень готівкова гривня укріпилася ще на 10 копійок до 39,75-40,45 гривень/долар. НБУ продовжує активну підтримку міжбанківського ринку, де минулого тижня він збільшив продажі валюти на 10% до 722 млн доларів. Впевненості учасникам додали також перші 3 млрд євро раніше заявленої допомоги від ЄС – вони надійшли чітко за оголошеним раніше графіком.