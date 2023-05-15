Диктатор захворів? Що відбувається з Лукашенком та чому він зник на кілька днів

Лукашенко зник на кілька днів, але вже з'явився

Олександр Лукашенко був серед небагатьох лідерів пострадянських країн, які 9 травня приїхали до російського президента Володимира Путіна. На параді на Червоній площі він з'явився із забинтованою правою рукою.

Після офіційної частини він не залишився на обід для високих гостей, а одразу вирушив до Білорусі. Причому він не зміг пройти 300 метрів від мавзолею, тому його спеціальним автомобілем підвезли охоронці Путіна.

Крім того, Лукашенко вперше за 29 років не виступив із промовою для білорусів. Очікувалося, що він говоритиме як мінімум в онлайн-режимі, але в підсумку виступав міністр оборони Віктор Хренін.

Увечері він таки взяв участь у публічних заходах у Мінську, але вона обмежилася покладанням квітів. А після 9 травня він майже на тиждень випав із публічного простору.

Очевидно, сьогодні у нього вирішили розрядити обстановку і опублікували фото з нібито наради з військовими в центральному командному пункті ВПС і військ ППО.

Примітно, що там він з'явився із забинтованою лівою, а не правою рукою, і попросив прозвітувати про організацію та виконання завдань бойового чергування з протиповітряної оборони "без великих" доповідей.

Крім того, він оголосив, що білоруські війська знаходяться в підвищеній області з того часу, як у Брянській області (Російська Федерація) "було збито чотири повітряні судна".

Чутки про хворобу

Видання "Зеркало" проаналізувало його графік і дійшло висновку, що ще у квітні він постійно проводив зустрічі, але вже у травні розпорядок виглядав нехарактерно. Зокрема, за перший тиждень він засвітився на врученні нагород діячам різних сфер. І вже тоді привернув увагу його осиплий голос. Це виглядало підозріло, оскільки Лукашенко відомий багатогодинними промовами.

До візиту до Москви він також провів нараду із силовиками, але її показали лише на фото, відео так і не було опубліковано. Всі інші події на сайті президента Білорусі - це привітання та підписання документів. З чим саме це пов'язано, невідомо, оскільки прес-служба ніяк не коментує це питання.

У суботу, 14 травня, стало відомо, що Лукашенка привозили до "Республіканського клінічного медичного центру" Управління справами президента у Ждановичах. А потім без нього пройшло святкування дня прапора та герба. Як пише "Наша Нива", в його оточенні поширюються чутки про певний вірус, нібито окрім нього захворіли ще кілька осіб. Зокрема, за однією з версій, це можуть бути ускладнення від грипу.

Фото: чутки про хворобу Лукашенка офіційно не підтверджені та не спростовані (GettyImages)

Засновник проекту "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько каже, що зараз гадати про те, що саме відбувається із Лукашенком, - справа невдячна. Хоча, звичайно, факти свідчать про те, що в нього можуть бути проблеми зі здоров'ям.

"Ввечері 9 травня він не виступив з промовою в Мінську. Така людина як Лукашенко ніколи б не дозволила собі такого. Що стосується правої руки, ймовірно здоров'я не дозволяло йому провести операцію, щоб приховати бинт. Фактом залишається і те, що його кортеж приїжджав до лікарні у Ждановичах і пробув там близько двох годин. Можливо, там відбувалися якісь дії, які неможливо було провести у резиденції. При цьому ми не можемо стверджувати, що після цього він залишив лікарню, можливо, він залишався там ще деякий час", - наголосив він у коментарі РБК-Україна.

На його думку, все, що стосується здоров'я Лукашенка, - наразі не більш як спекуляції. А ті, хто володіє такою інформацією, навряд чи вийдуть із публічною комунікацією.

Зазначимо, що підтвердження хвороби несподівано прийшло з Москви. Заступник голови комітету російської Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін заявив, що Лукашенко "просто захворів" і потребує відпочинку. Він також запевнив, що нічого надприродного не сталося, і це не COVID-19. При цьому в Кремлі говорять про відсутність повідомлень з Мінська та закликають орієнтуватися на офіційну інформацію, коли вона з'явиться.

А представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов дав інтригуючий коментар в ефірі телемарафону.

"Так, є інформація про проблеми зі здоров'ям диктатора, але деталізувати не будемо. Зрештою здоров'я Путіна значно цікавіше для українців і всього світу, ніж здоров'я Лукашенка", - додав він.

Водночас, за словами представника кабінету з транзиту влади, опозиціонера Павла Латушка, білоруський диктатор має інфекційно-алергічний міокардит. Це запальне ураження серцевого м'яза, його симптоми включають задишку, нездужання, біль у серці та біль у суглобах.

Білоруси хочуть визначеності

Це питання важливе в контексті подій 2020 року після виборів, репресій і використання території Білорусі в російській війні проти України. Але, як зазначає Антон Мотолько, поки що неможливо оцінити реакцію білорусів і провести реальні виміри.

"Те, що ми бачимо, - зараз іде період очікування. Суспільство, його активна частина, яка була рушійною силою у 2020 році, яка ділиться інформацією про переміщення військ і підтримує Україну, звичайно, чекає на "хороші новини", - розповів він у коментарі виданню .

Водночас силовики, військові та державні службовці теж чекають на визначеність, оскільки прес-служба Лукашенка та його пропагандисти грають у мовчанку і публічно не говорять про те, що з ним відбувається.

Білоруське видання "Зеркало" з посиланням на старшого дослідника Центру нових ідей та колишнього дипломата Павла Мацукевича пише, що швидше за все у Лукашенка досить серйозне загострення, але це не питання життя та смерті. А мовчання може бути театральною паузою, яку він сам витримує та спостерігає за ситуацією.

"Іноді вигідно прикинутися мертвим, щоб подивитися, як поведеться оточення, хто сіпнеться до вертикалі, які рухи тіла почнуться в Росії, в Україні, на Заході", - додав він.

Білорусь без Лукашенка?

На тлі чуток про хворобу Лукашенка, у ЗМІ почалися міркування про те, що буде з Білоруссю у разі його раптової смерті. Той-таки Мацукевич упевнений, що, наприклад, гіпотетична смерть диктатора нічим не загрожує Росії. За його словами, жоден із ймовірних наступників не закладатиме антиросійський курс. Тобто інтереси Москви апріорі буде враховано білоруською владою.

Згідно із законодавством, на випадок смерті президента є два сценарії. Якщо він помирає насильницькою смертю, то в Білорусі оголошується надзвичайний чи воєнний стан з обмеженням прав громадян та переходом влади до Ради безпеки. Якщо з природних причин - то до виборів обов’язки виконуватиме спікер верхньої палати парламенту. За другого сценарію вибори мають відбутися протягом 70 днів, за першого - перехідний період може затягнутися, доки не скасують військовий стан.

В обох випадках країну може очолити Наталія Кочанова. Вона розпочала політичну кар'єру з посади мера Новополоцька, згодом була єдиною жінкою віце-прем'єром, очолювала адміністрацію Лукашенка та була його помічницею по Мінську.

Фото: у разі смерті Лукашенка країну очолить речник верхньої палати парламенту та голова Ради республіки Наталія Кочанова (sovrep.gov.by)

"Вона абсолютно віддана Лукашенку і не сприймається іншими органами влади як лідер. А як ми розуміємо, віддана людина - це не професіонал", - зазначив у розмові з РБК-Україна Антон Мотолько.

На його думку, якщо Лукашенко стане недієздатним, у країні розпочнеться боротьба за владу. Однак за нього виросло ціле покоління управлінців, які бояться бути лідерами і брати на себе відповідальність. Щодо Росії, то в Кремлі зараз не зацікавлені в дестабілізації Білорусі. Тому що в очікуванні українського контрнаступу там зайняті зовсім іншими питаннями.

У такому разі він упевнений, що своє слово має сказати Світлана Тихановська як людина, яка перемогла на виборах 2020 року, але не вступила на посаду. Цікаво, що ще 10 травня вона розповіла про план на випадок смерті Лукашенка. Зокрема, вона наголосила, що в цей період мають відбутися переговори між різними гілками влади та нові вибори.

"У демократичних сил вже розроблено стратегію перехідного періоду. Коли ми закінчимо її обговорення, буде опубліковано публічну версію. Я хочу звернутися до всіх білорусів і білорусок і сказати: я готова брати на себе відповідальність і бути вашим голосом у цей важкий час, щоб провести чесні вибори і не допустити хаосу та приходу до влади нового диктатора", - зазначила вона.