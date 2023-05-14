Лукашенко не з'явився на святі у Білорусі. ЗМІ повідомляють про вірус у його близьких

Самопроголошений глава білоруського режиму Олександр Лукашенко продовжує уникати появ на публіці, зокрема, він не був присутнім на святкуванні Дня прапора та герба. ЗМІ пишуть про певний вірус, який уже встигли діагностувати у кількох близьких Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Наша Ніва ".

"Олександр Лукашенко не з'явився на святкуванні Дня прапора та герба. Його очолив прем'єр-міністр Роман Головченко", - пише видання.

За даними ЗМІ, у колах номенклатури Лукашенка поширюється версія про вірус, який нібито уразив політика разом із його оточенням.

"Ще кілька людей з оточення захворіли і впали з ніг. Наскільки я розумію, це щось вірусне", - сказав співрозмовник, близький до служби протоколу Лукашенка.

На користь цієї версії, як пишуть автори статті, може свідчити той факт, що 5 травня за вручення нагород представникам репресивного апарату Лукашенка вже охрип.

"Якщо це грип, можуть бути ускладнення, якщо не лікувати належним чином. Ми так думаємо", - додав співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко одразу після завершення так званого "параду Перемоги" 9 травня покинув Москву та прилетів назад до Мінська. Він не був присутній на обіді глав інших держав після заходу. На параді самопроголошений президент Білорусі з'явився із забинтованою рукою. Окрім того, Лукашенко вперше за 29 років не виступив із промовою на 9 травня.

Крім того, буквально 13 травня стало відомо, що Лукашенка привезли до президентської клініки під Мінськом. Весь цей час він так жодного разу не з'явився на публіці.