Диктатор загубився? Лукашенко раптово "зник з радарів" в Омані

Зазначається, що неофіційний канал, який пов'язують із пресслужбою Лукашенка, повідомив про його прибуття до Маскату, столиці Омана, ще 28 листопада. З того моменту немає жодних даних про візит Лукашенка - ані в ЗМІ Омана, ані в білоруській пропаганді.

Відомо тільки, що Лукашенка в аеропорту Маската зустрічав президент Оманської інвестиційної агенції Абдульсалам Аль Муршиді. Проте інформаційні ресурси агентства про це мовчать. Немає інформації також на сайтах МЗС Омана та монаршої канцелярії - попри те, що з нагоди візиту лідера іншої держави повинні були б з'явитися повідомлення.

Низка ключових ЗМІ країни також нічого не пише. Oman News Agency, Al Watan, Oman, Times of Oman, Oman Daily Observer, Muscat Daily, Oman Tribune - усі ці видання жодним чином не прокоментували візит Лукашенка.

Офіційна пресслужба диктатора випустила 29 листопада тільки три повідомлення. Жодне з них не пов'язане із візитом до Омана. Все це виглядає дивно, оскільки у Лукашенка були в країні "наполеонівські" плани.

"Напередодні було заявлено, що Лукашенко в рамках візиту до Оману має намір "предметно обговорити" із султаном Хайсамом бін Таріком аль Саїдом "практичні кроки в розвиток раніше досягнутих домовленостей та реалізації спільних проєктів у різних сферах", - пише видання.