Диктатор потерялся? Лукашенко внезапно "исчез с радаров" в Омане

Отмечается, что неофициальный канал, который связывают с пресс-службой Лукашенко, сообщил о его прибытии в Маскат, столицу Омана, еще 28 ноября. С того момента нет никаких данных о визите Лукашенко - ни в СМИ Омана, ни в белорусской пропаганде.

Известно только, что Лукашенко в аэропорту Маската встречал президент Оманского инвестиционного агентства Абдульсалам Аль Муршиди. Однако информационные ресурсы агентства об этом молчат. Нет информации также на сайтах МИД Омана и монаршей канцелярии - несмотря на то, что по случаю визита лидера другого государства должны были бы появиться сообщения.

Ряд ключевых СМИ страны также ничего не пишет. Oman News Agency, Al Watan, Oman, Times of Oman, Oman Daily Observer, Muscat Daily, Oman Tribune - все эти издания никак не прокомментировали визит Лукашенко.

Официальная пресс-служба диктатора выпустила 29 ноября только три сообщения. Ни одно из них не связано с визитом в Оман. Все это выглядит странно, поскольку у Лукашенко были в стране "наполеоновские" планы.

"Накануне было заявлено, что Лукашенко в рамках визита в Оман намерен "предметно обсудить" с султаном Хайсамом бин Тариком аль Саидом "практические шаги в развитие ранее достигнутых договоренностей и реализации совместных проектов в различных сферах", - пишет издание.