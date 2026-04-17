Диктатор Лукашенко захотів навчити Трампа "демократії"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу заявив, що США не відповідають своїм заявам про демократію і права людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію білоруські ЗМІ.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко в розмові з журналістом RT Ріком Санчесом прокоментував поширену на Заході думку про те, що США є зразком демократії, а Білорусь - прикладом диктатури.
Журналіст зазначив, що у США влада регулярно змінюється, проте політичний курс залишається незмінним, тоді як у Білорусі протягом десятиліть зберігається стабільний розвиток і підтримка чинного керівництва.
На цьому тлі він поставив під сумнів звичні оцінки політичних систем двох країн.
Лукашенко у відповідь заявив, що західні заяви про демократію і права людини не відповідають реальності.
"Усе це балачки. Ваша політика у Венесуелі, погрози Кубі, війна на Близькому Сході та інші речі говорять про те, що ви справжнісінькі диктатори. Ніякі ви не демократи", - сказав він.
Глава держави навів приклад, пов'язаний із військовими діями США та Ізраїлю проти Ірану.
Він заявив, що в перший день атак було пошкоджено школу для дівчаток, унаслідок чого, за його словами, загинуло близько 200 осіб, переважно діти.
Лукашенко підкреслив, що такі дії суперечать базовому праву людини - праву на життя, і поставив під сумнів заяви про захист прав людини.
За словами президента Білорусі, політика США визначається насамперед інтересами, включно з контролем над енергетичними ресурсами.
"Ці інтереси ви здобуваєте будь-яким способом, зокрема військовим", - зазначив він.
Лукашенко також заявив, що такий підхід більше відповідає логіці сили, ніж принципам демократії.
Окремо він поставив під сумнів стан демократії всередині самих Сполучених Штатів, зазначивши відсутність реальних змін у політичній системі країни.
На завершення Лукашенко заявив, що, на його думку, саме США могли б вивчати досвід Білорусі в питаннях демократії та прав людини, а не навпаки.
