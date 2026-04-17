Диктатор Лукашенко захотів навчити Трампа "демократії"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу заявив, що США не відповідають своїм заявам про демократію і права людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію білоруські ЗМІ.

Лукашенко про "демократію" США

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в розмові з журналістом RT Ріком Санчесом прокоментував поширену на Заході думку про те, що США є зразком демократії, а Білорусь - прикладом диктатури.

Журналіст зазначив, що у США влада регулярно змінюється, проте політичний курс залишається незмінним, тоді як у Білорусі протягом десятиліть зберігається стабільний розвиток і підтримка чинного керівництва.

На цьому тлі він поставив під сумнів звичні оцінки політичних систем двох країн.

Звинувачення на адресу Вашингтона

Лукашенко у відповідь заявив, що західні заяви про демократію і права людини не відповідають реальності.

"Усе це балачки. Ваша політика у Венесуелі, погрози Кубі, війна на Близькому Сході та інші речі говорять про те, що ви справжнісінькі диктатори. Ніякі ви не демократи", - сказав він.

Приклад із військовими діями

Глава держави навів приклад, пов'язаний із військовими діями США та Ізраїлю проти Ірану.

Він заявив, що в перший день атак було пошкоджено школу для дівчаток, унаслідок чого, за його словами, загинуло близько 200 осіб, переважно діти.

Лукашенко підкреслив, що такі дії суперечать базовому праву людини - праву на життя, і поставив під сумнів заяви про захист прав людини.

Критика зовнішньої політики США

За словами президента Білорусі, політика США визначається насамперед інтересами, включно з контролем над енергетичними ресурсами.

"Ці інтереси ви здобуваєте будь-яким способом, зокрема військовим", - зазначив він.

Лукашенко також заявив, що такий підхід більше відповідає логіці сили, ніж принципам демократії.

Про демократію всередині США

Окремо він поставив під сумнів стан демократії всередині самих Сполучених Штатів, зазначивши відсутність реальних змін у політичній системі країни.

На завершення Лукашенко заявив, що, на його думку, саме США могли б вивчати досвід Білорусі в питаннях демократії та прав людини, а не навпаки.