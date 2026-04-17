Диктатор Лукашенко захотел научить Трампа "демократии"
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандистскому телеканалу заявил, что США не соответствуют своим заявлениям о демократии и правах человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию беларусские СМИ.
Лукашенко о "демократии" США
Президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с журналистом RT Риком Санчесом прокомментировал распространенное на Западе мнение о том, что США являются образцом демократии, а Беларусь — примером диктатуры.
Журналист отметил, что в США власть регулярно меняется, однако политический курс остается прежним, тогда как в Беларуси на протяжении десятилетий сохраняется стабильное развитие и поддержка действующего руководства.
На этом фоне он поставил под сомнение привычные оценки политических систем двух стран.
Обвинения в адрес Вашингтона
Лукашенко в ответ заявил, что западные заявления о демократии и правах человека не соответствуют реальности.
"Все это болтовня. Ваша политика в Венесуэле, угрозы Кубе, война на Ближнем Востоке и другие вещи говорят о том, что вы самые настоящие диктаторы. Никакие вы не демократы", — сказал он.
Пример с военными действиями
Глава государства привел пример, связанный с военными действиями США и Израиля против Ирана.
Он заявил, что в первый день атак была повреждена школа для девочек, в результате чего, по его словам, погибли около 200 человек, преимущественно дети.
Лукашенко подчеркнул, что такие действия противоречат базовому праву человека — праву на жизнь, и поставил под сомнение заявления о защите прав человека.
Критика внешней политики США
По словам президента Беларуси, политика США определяется прежде всего интересами, включая контроль над энергетическими ресурсами.
"Эти интересы вами добываются любым способом, в том числе военным", — отметил он.
Лукашенко также заявил, что подобный подход больше соответствует логике силы, чем принципам демократии.
О демократии внутри США
Отдельно он поставил под сомнение состояние демократии внутри самих Соединенных Штатов, отметив отсутствие реальных изменений в политической системе страны.
В завершение Лукашенко заявил, что, по его мнению, именно США могли бы изучать опыт Беларуси в вопросах демократии и прав человека, а не наоборот.
Напоминаем, что Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп якобы предложил ему "большую сделку".
Отметим, что Александр Лукашенко, который удерживает власть в Беларуси, освободил группу политических заключенных после встречи с американской делегацией в Минске, на фоне договоренностей о возможном смягчении санкционного давления.