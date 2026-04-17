Диктатор Лукашенко захотел научить Трампа "демократии"

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандистскому телеканалу заявил, что США не соответствуют своим заявлениям о демократии и правах человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию беларусские СМИ.

Лукашенко о "демократии" США

Президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с журналистом RT Риком Санчесом прокомментировал распространенное на Западе мнение о том, что США являются образцом демократии, а Беларусь — примером диктатуры.

Журналист отметил, что в США власть регулярно меняется, однако политический курс остается прежним, тогда как в Беларуси на протяжении десятилетий сохраняется стабильное развитие и поддержка действующего руководства.

На этом фоне он поставил под сомнение привычные оценки политических систем двух стран.

Обвинения в адрес Вашингтона

Лукашенко в ответ заявил, что западные заявления о демократии и правах человека не соответствуют реальности.

"Все это болтовня. Ваша политика в Венесуэле, угрозы Кубе, война на Ближнем Востоке и другие вещи говорят о том, что вы самые настоящие диктаторы. Никакие вы не демократы", — сказал он.

Пример с военными действиями

Глава государства привел пример, связанный с военными действиями США и Израиля против Ирана.

Он заявил, что в первый день атак была повреждена школа для девочек, в результате чего, по его словам, погибли около 200 человек, преимущественно дети.

Лукашенко подчеркнул, что такие действия противоречат базовому праву человека — праву на жизнь, и поставил под сомнение заявления о защите прав человека.

Критика внешней политики США

По словам президента Беларуси, политика США определяется прежде всего интересами, включая контроль над энергетическими ресурсами.

"Эти интересы вами добываются любым способом, в том числе военным", — отметил он.

Лукашенко также заявил, что подобный подход больше соответствует логике силы, чем принципам демократии.

О демократии внутри США

Отдельно он поставил под сомнение состояние демократии внутри самих Соединенных Штатов, отметив отсутствие реальных изменений в политической системе страны.

В завершение Лукашенко заявил, что, по его мнению, именно США могли бы изучать опыт Беларуси в вопросах демократии и прав человека, а не наоборот.