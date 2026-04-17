ua en ru
Пт, 17 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Диктатор Лукашенко захотел научить Трампа "демократии"

19:46 17.04.2026 Пт
2 мин
Беларусский диктатор считает "демократию" в РБ образцовой
aimg Анастасия Никончук
Диктатор Лукашенко захотел научить Трампа "демократии" Фото: Александр Лукашенко (GettyImages)

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандистскому телеканалу заявил, что США не соответствуют своим заявлениям о демократии и правах человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию беларусские СМИ.

Читайте также: Лукашенко выдал абсурдное заявление о войне

Лукашенко о "демократии" США

Президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с журналистом RT Риком Санчесом прокомментировал распространенное на Западе мнение о том, что США являются образцом демократии, а Беларусь — примером диктатуры.

Журналист отметил, что в США власть регулярно меняется, однако политический курс остается прежним, тогда как в Беларуси на протяжении десятилетий сохраняется стабильное развитие и поддержка действующего руководства.

На этом фоне он поставил под сомнение привычные оценки политических систем двух стран.

Обвинения в адрес Вашингтона

Лукашенко в ответ заявил, что западные заявления о демократии и правах человека не соответствуют реальности.

"Все это болтовня. Ваша политика в Венесуэле, угрозы Кубе, война на Ближнем Востоке и другие вещи говорят о том, что вы самые настоящие диктаторы. Никакие вы не демократы", — сказал он.

Пример с военными действиями

Глава государства привел пример, связанный с военными действиями США и Израиля против Ирана.

Он заявил, что в первый день атак была повреждена школа для девочек, в результате чего, по его словам, погибли около 200 человек, преимущественно дети.

Лукашенко подчеркнул, что такие действия противоречат базовому праву человека — праву на жизнь, и поставил под сомнение заявления о защите прав человека.

Критика внешней политики США

По словам президента Беларуси, политика США определяется прежде всего интересами, включая контроль над энергетическими ресурсами.

"Эти интересы вами добываются любым способом, в том числе военным", — отметил он.

Лукашенко также заявил, что подобный подход больше соответствует логике силы, чем принципам демократии.

О демократии внутри США

Отдельно он поставил под сомнение состояние демократии внутри самих Соединенных Штатов, отметив отсутствие реальных изменений в политической системе страны.

В завершение Лукашенко заявил, что, по его мнению, именно США могли бы изучать опыт Беларуси в вопросах демократии и прав человека, а не наоборот.

Напоминаем, что Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп якобы предложил ему "большую сделку".

Отметим, что Александр Лукашенко, который удерживает власть в Беларуси, освободил группу политических заключенных после встречи с американской делегацией в Минске, на фоне договоренностей о возможном смягчении санкционного давления.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Беларусь Александр Лукашенко
Новости
Обвалятся ли цены на АЗС в Украине после заявления Ирана: прогноз эксперта
Обвалятся ли цены на АЗС в Украине после заявления Ирана: прогноз эксперта
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы