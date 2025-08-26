ua en ru
Диетолог раскрыла 5 шокирующих фактов о метаболизме, которые изменят вашу жизнь

Вторник 26 августа 2025 08:58
Диетолог раскрыла 5 шокирующих фактов о метаболизме, которые изменят вашу жизнь Фото: Как метаболизм меняет жизнь (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Метаболизм - это гораздо больше, чем просто "скорость обмена веществ". Это сложная система, определяющая, как наш организм расходует энергию, восстанавливается и стареет.

Почему понимание, что такое метаболизм, очень важно, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на врача и диетолога-эндокринолога Екатерину Толстикову в Instagram.

По словам эксперта, метаболизм - это "двигатель" нашего тела. От того, насколько эффективно он работает, зависит не только здоровье и внешний вид, но и наше общее самочувствие.

Когда метаболизм выходит из-под контроля, это вызывает цепь проблем. Вот пять ключевых причин, почему вам следует обратить внимание на свой метаболизм уже сегодня.

5 фактов о метаболизме

Метаболизм - это о контроле веса, а не о его скорости

Многие считают, что быстрый метаболизм - это лишь способность быстро сжигать калории. Это лишь часть правды. Когда ваш метаболический "двигатель" работает не в том темпе, в организме возникают воспалительные процессы. Это приводит к накоплению жировой ткани и появлению различных заболеваний.

Например, избыточный вес, особенно в области живота, является одним из первых и самых очевидных сигналов о метаболических нарушениях. Контролируя его, вы контролируете не только вес, но и предотвращаете серьезные последствия для здоровья.

Энергия в течение дня

Стабильный уровень глюкозы и энергии в течение дня - это прямое следствие эффективного метаболизма. Если вы часто испытываете апатию, резкие приступы усталости или неконтролируемую тягу к сладкому, это может свидетельствовать о проблемах с обменом веществ.

Когда ваш метаболизм работает без сбоев, он помогает поддерживать уровень сахара в крови, что дает вам больше сил, улучшает настроение и помогает отказов.

Метаболизм и гормональный фон

Метаболизм тесно связан с работой эндокринной системы: щитовидной железы, надпочечников и половых гормонов. Если он нарушен, это может привести к ряду гормональных проблем.

Симптомами могут быть нарушения сна, нерегулярный менструальный цикл у женщин, перепады настроения и даже проблемы с фертильностью. Поддержание здорового метаболизма является критически важным для стабилизации гормонального фона, что, в свою очередь, влияет на общее состояние организма.

Долголетие и замедление старения

Высокий уровень инсулинорезистентности, метаболический синдром или хроническое воспаление, которые являются последствиями нарушения метаболизма, ускоряют старение и увеличивают риски заболеваний.

Когда же метаболизм "под контролем", клетки лучше обновляются, и организм стареет значительно медленнее. Правильная работа обмена веществ помогает бороться с оксидативным стрессом, который является одной из главных причин преждевременного старения.

Сияющая кожа, крепкие волосы и ногти

Наконец, метаболическое здоровье напрямую влияет на состояние нашей кожи, волос и ногтей. Правильная работа клеток и стабильный метаболизм означают лучшее усвоение питательных веществ, что способствует выработке коллагена.

Это приводит к уменьшению акне, выравниванию тона кожи и появлению здорового сияния. Крепкие ногти и блестящие волосы - это не просто косметологический эффект, а отражение того, насколько эффективно работает ваш организм изнутри.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

