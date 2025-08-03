Чому деякі люди худнуть швидко, а інші - ні? Названо 6 ключових причин

Двоє людей можуть дотримуватися однакової дієти та тренувального плану, але отримати зовсім різні результати. На схуднення впливає не лише зусилля, а й індивідуальні особливості організму: генетика, обмін речовин та гормональний баланс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Live strong .

Генетика є найбільшим фактором

Дієтолог Бріджит Тітгемайєр розповіла, що генетика відіграє важливу роль у здатності худнути, оскільки вона забезпечує схеми, за якими працює наш організм. Наприклад, у деяких людей є генетичні однонуклеотидні поліморфізми (SNP), які можуть бути пов'язані зі збільшенням або зменшенням ризику схуднення.

Це також може певною мірою бути пов'язано з тим, чи людина краще реагує на дієту з високим вмістом жирів чи з низьким вмістом вуглеводів.

Деякі гени впливають на те, де саме тіло накопичує жир (живіт, стегна, талія) та як ефективно використовує його як джерело енергії. Наприклад, варіанти генів можуть сприяти "економному" обміну речовин - тіло зберігає жир навіть при зниженій кількості калорій.

Вміст жиру в організмі

Дієтолог Карла Дуеньяс розповіла, якщо людина має більше жиру в організмі, то ймовірно, втратить його швидше, ніж інша той, чия маса тіла ближча до ідеальної.

Втрата жиру спостерігається в різних частинах тіла в різні моменти. Одного тижня він може втрачатися зі стегон, а наступного - з живота. Це частково визначається генетикою, але також і тим, які м’язи ми тренуємо.

Стрес

Стрес викликає підвищення рівня гормону кортизолу - "гормону стресу". Високий кортизол:

підвищує апетит, особливо до "швидких" вуглеводів і жирної їжі

сприяє накопиченню жиру, особливо в області живота

знижує ефективність спалювання жиру

Багато людей у стресі схильні до емоційного переїдання - їдять більше, щоб "заїсти" тривогу чи сум. Також вибір їжі часто стає менш здоровим (солодке, фастфуд). Іноді стрес викликає втрату апетиту, але це не так часто.

Стрес часто призводить до поганого сну, а нестача сну підвищує рівень голоду і знижує мотивацію до активності. Втома через стрес робить фізичні вправи менш ефективними або неможливими.

Інтенсивність фізичних вправ важливе

Те, наскільки інтенсивно ви тренуєтеся та скільки зусиль докладаєте до фітнес-програм, буде впливати на схуднення.

Ваш організм може реагувати на фізичні навантаження швидше, ніж у вашого друга, якщо ви тренуєтеся з вищою інтенсивністю. Якщо ви працюєте старанніше та спалюєте більше калорій, можливо, ви схуднете швидше.

Якщо ви регулярно займалися спортом у минулому, то м'язова пам'ять може активізуватися, коли ви знову почнете виконувати комплекс вправ.

Деякі люди спалюють більше калорій у стані спокою

Базальний рівень метаболізму - це кількість енергії, необхідна організму для функціонування в стані спокою. Він визначає метаболізм, тобто швидкість, з якою організм переробляє їжу для отримання палива (тобто спалює калорії).

Хоча базовий метаболізм (BMR) певною мірою визначається генетикою, він також пов'язаний з віком та тим, наскільки ви активні щодня. Наприклад, якщо вам за 40, а вашому другу ще не виповнилося 30, то ваш метаболізм, ймовірно, буде повільнішим, що ускладнить швидку втрату ваги.

Ліки та стани можуть перешкоджати втраті ваги

Ліки, які можуть впливати на вагу:

антидепресанти

протизаплідні таблетки (деякі гормональні контрацептиви)

стероїдні препарати

препарати для лікування діабету (наприклад, інсулін або деякі інші антидіабетичні засоби)

антипсихотичні препарати

Медичні стани, що можуть заважати схудненню: