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Серкретарем ЦИК избрали Гатауллину

Новости » Политика    04.10.2019 - 18:38
Серкретарем ЦИК избрали Гатауллину
Фото: здание ЦИК (РБК-Украина)

Ее кандидатуру поддержали 15 членов ЦИК

В пятницу, 4 октября, на заседании новоизбранного состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) секретарем Центризбиркома была избрана Елена Гатауллина. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За ее кандидатуру проголосовало 15 членов ЦИК.

Отметим, сегодня состоялось первое заседание Центраизбиркома в новом составе. Члены новоизбранного ЦИК избрали новым главой комиссии Олега Диденко. Также на заседании были избраны два заместителя главы ЦИК. Ними стали Сергей Дубовик и Виталий Плукар.

Напомним, сегодня, 4 октября, Верховная рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. Почти единогласно народные депутаты проголосовали за каждого члена нового состава Центризбиркома. После назначения члены комиссии приняли присягу перед парламентом. При этом один из членов Центризбиркома от фракции "Европейская солидарность" Юрий Буглак не явился на заседание Рады в связи с тем, что находится в заграничной командировке, и, соответственно, не принял присягу.

ЦИК избрал заместителей главы ЦИК избрал нового главу
Новости Украины Центральная избирательная комиссия
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