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Діалог США з РФ нагадує теплу розмову, Путіна так не зупинити, - Зеленський

Київ, Субота 14 червня 2025 14:40
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Діалог США з РФ нагадує теплу розмову, Путіна так не зупинити, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Теплий діалог США з РФ не зупинить диктатора Володимира Путіна. Для цього потрібні сильні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Newsmax.

Він вважає, що зупинити Путіна може президент США Дональд Трамп, але для цього диктатор повинен втрачати гроші.

"Діалог Америки з росіянами нагадує теплу розмову, я не вважаю, що таким настроєм Путіна можна зупинити. Навпаки, йому це подобається. І я вважаю, що зміна тональності має бути. Тому що Путін повинен розуміти, що Америка буде допомагати Україні. І санкції - це раз. Друге - це підтримка нашої армії", - сказав президент.

Зеленський також, що будь-які сигнали про скорочення допомоги чи спроби поставити Україну та Росію на один рівень - це глибоко несправедливо. Він нагадав, що Росія - агресор, і саме вона принесла війну і не хоче її закінчувати.

На думку Зеленського, світ повинен показати чіткий сигнал - якщо Путін відмовляється припинити війну, на нього чекають найсильніші можливі санкції.

"Росію неможливо зупинити лише словами. Це як потяг на великій швидкості, за кермом якого нікого немає. Путін радикалізував своє суспільство за допомогою пропаганди. Людей буквально накачали ненавистю до НАТО, США та Заходу", - додав глава держави.


Розмова Трампа і Путіна

Нагадаємо, що Дональд Трамп і Володимир Путін востаннє говорили телефоном 4 червня. Це сталося після історичної атаки СБУ на російські аеродроми та другого раунду переговорів України з РФ у Стамбулі.

За словами президента США, диктатор нібито сказав йому, що буде "змушений відповісти" на українську атаку, внаслідок якої були знищені російські літаки. Згодом у Кремлі підтвердили, що Путін "попередив" Трампа про відповідь Москви.

Днями Трамп заявив, що його розмова з Путіним була "хорошою", але поки вона не принесла результатів.

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