Трамп про розмову з Путіним: добре поговорили, але поки нічого з цього не вийшло

Президент США Дональд Трамп назвав останню розмову з російським диктатором Володимиром Путіним "хорошою". Але він зазначив, що поки розмова нічого не принесла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа під час подкасту Pod Force One.