Диалог США с РФ напоминает теплый разговор, Путина так не остановить, - Зеленский

Теплый диалог США с РФ не остановит диктатора Владимира Путина. Для этого нужны сильные санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Newsmax .

Он считает, что остановить Путина может президент США Дональд Трамп, но для этого диктатор должен терять деньги.

"Диалог Америки с россиянами напоминает теплый разговор, я не считаю, что таким настроем Путина можно остановить. Наоборот, ему это нравится. И я считаю, что изменение тональности должно быть. Потому что Путин должен понимать, что Америка будет помогать Украине. И санкции - это раз. Второе - это поддержка нашей армии", - сказал президент.

Зеленский также, что любые сигналы о сокращении помощи или попытки поставить Украину и Россию на один уровень - это глубоко несправедливо. Он напомнил, что Россия - агрессор, и именно она принесла войну и не хочет ее заканчивать.

По мнению Зеленского, мир должен показать четкий сигнал - если Путин отказывается прекратить войну, его ждут самые сильные возможные санкции.

"Россию невозможно остановить только словами. Это как поезд на большой скорости, за рулем которого никого нет. Путин радикализировал свое общество с помощью пропаганды. Людей буквально накачали ненавистью к НАТО, США и Западу", - добавил глава государства.



