В ГФС рассказали о ситуации на заблокированных пунктах пропуска

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ДФС просит водителей транспортных средств планировать свой маршрут с учетом акций протеста

Пресс-секретарь Государственной фискальной службы (ГФС) Наталья Непряхина рассказала о ситуации на пунктах пропуска, которые были заблокированные владельцами автомобилей на иностранной регистрации ("евробляхерами"). Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Непряхиной в Facebook.

Как сообщила Непряхина, блокирование пунктов пропуска "евробляхерами" началось в 9:00. Основной претензией активистов была норма ввоза автомобилей в транзитном режиме.

По данным ГФС, в Закарпатской области сейчас заблокирован пункт пропуска (ПП) "Малый Березный". Активисты планируют продолжить блокирование и в понедельник, 26 ноября.

Во Львовской области с 12:00 были заблокированы пропускные пункты "Шегини", "Рава-Русская", "Грушев" и "Краковец". В 15:30 "евробляхеры" заблокировали пункт пропуска "Смилыця", а в 16:00 - "Угринов".

Отмечается, что на ПП "Краковец" со стороны Польши стояли 220 грузовиков, 50 легковых автомобилей и 2 автобуса. На выезд из страны - 200 грузовиков. На ПП "Смилыця" выезда ожидали 50 легковых автомобилей. Кроме того, на ПП "Шегини" - на въезд ожидали 110 легковых и 80 грузовых транспортных средств и 2 автобуса. На выезд - 150 легковых автомобилей, 50 грузовиков и 5 автобусов.

"Пропускной пункт "Грушев": на въезд очередь отсутствует, на выезд - 200 автомобилей. Пропускают только транспортные средства с детьми. "Рава-Русская" на въезд около 50 грузовиков, на выезд 250 грузовиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, на подъездах к пунктам пропуска "Ягодин" и "Устилуг" митингующие жгут шины.

Опубликовано Натал'єю Непряхиною Воскресенье, 25 ноябрь 2018 г.

Государственная фискальная служба просит водителей транспортных средств планировать свой маршрут с учетом акций протеста.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел Украины сообщало, что из-за протестов владельцев автомобилей на еврономерах в воскресенье, 25 ноября, затруднено движение на государственной границе Украины в восьми пунктах пропуска.

Напомним, сегодня в Украину в связи с вступлением в силу законов о растаможке автомобилей на иностранной регистрации, не впустили на территорию страны более 200 "евроблях".