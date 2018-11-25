Протесты владельцев "евроблях": затруднено движение в 8 пограничных пунктах

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

МВД создало оперативный штаб полиции для консультаций владельцам авто на еврономерах

В связи с протестами владельцев автомобилей на еврономерах в воскресенье, 25 сентября, затруднено движение на государственной границе Украины в восьми пунктах пропуска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

В частности, затруднено движение сейчас наблюдается в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини", "Краковец", "Солотвино" и "Угринив".

Отмечается, что проблемы возникли "в связи с нечеткими новыми таможенными процедурами". Поэтому в министерстве обратились к владельцам авто, "которые стали заложниками временно законодательно неурегулированной ситуации", не прибегать к радикальным действиям.

"Для обеспечения публичной безопасности и недопущения провокаций создан оперативный штаб Национальной полиции. В местах проведения акций работает полиция диалога. Правоохранители будут предоставлять участникам акции всю необходимую сервисную помощь", - отметили в МВД.

Добавим, что сегодня, 25 ноября, вступили в силу новые законодательные нормы по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией. Кроме частичного урегулирования вопроса так называемых "евроблях", новые правила коснулись и водителей авто, которые законно пересекали государственную границу на непродолжительный период.

Напомним, сегодня в Украину в связи с вступлением в силу законов о растаможке автомобилей на иностранной регистрации, не впустили на территорию страны более 200 "евроблях".

Добавим, украинские пограничники усилили меры безопасностина пунктах пропуска через протесты владельцев автомобилей на иностранной регистрации ("евробляхеров").