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Протесты владельцев "евроблях": затруднено движение в 8 пограничных пунктах

Новости » Общество    25.11.2018 - 17:38
Протесты владельцев "евроблях": затруднено движение в 8 пограничных пунктах
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

МВД создало оперативный штаб полиции для консультаций владельцам авто на еврономерах

В связи с протестами владельцев автомобилей на еврономерах в воскресенье, 25 сентября, затруднено движение на государственной границе Украины в восьми пунктах пропуска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

В частности, затруднено движение сейчас наблюдается в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини", "Краковец", "Солотвино" и "Угринив".

Отмечается, что проблемы возникли "в связи с нечеткими новыми таможенными процедурами". Поэтому в министерстве обратились к владельцам авто, "которые стали заложниками временно законодательно неурегулированной ситуации", не прибегать к радикальным действиям.

"Для обеспечения публичной безопасности и недопущения провокаций создан оперативный штаб Национальной полиции. В местах проведения акций работает полиция диалога. Правоохранители будут предоставлять участникам акции всю необходимую сервисную помощь", - отметили в МВД.

Добавим, что сегодня, 25 ноября, вступили в силу новые законодательные нормы по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией. Кроме частичного урегулирования вопроса так называемых "евроблях", новые правила коснулись и водителей авто, которые законно пересекали государственную границу на непродолжительный период.

Протесты владельцев &quot;евроблях&quot;: затруднено движение в 8 пограничных пунктах

Напомним, сегодня в Украину в связи с вступлением в силу законов о растаможке автомобилей на иностранной регистрации, не впустили на территорию страны более 200 "евроблях".

Добавим, украинские пограничники усилили меры безопасностина пунктах пропуска через протесты владельцев автомобилей на иностранной регистрации ("евробляхеров").

Владельцы "евроблях" начали перекрывать пропускные пункты Сегодня вступили в силу законы о растаможке "евроблях"
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