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Синоптики предупреждают о тумане в Киеве и низкой видимости на дорогах

Новости » Общество    25.11.2018 - 16:44
Синоптики предупреждают о тумане в Киеве и низкой видимости на дорогах
Фото: туман в Киеве (РБК-Украина/Виталий Носач)

Видимость на дорогах Киева 25-26 ноября составит 200-500 метров

В Киеве в ближайший час в воскресенье, 25 ноября, ожидается туман, который продержится до утра 26 ноября. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

В частности, этой ночью и утром в столице из-за тумана видимость на дорогах составит 200-500 м. Местами прогнозируется гололедица.

"Городская власть призывает киевлян по возможности воздержаться от поездок на
собственных авто", - отметили в пресс-службе.

Также управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян придерживаться скоростного режима и дистанции и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям.

Пешеходам советуют ходить не спеша, не носить скользкую обувь и не держать руки в карманах при ходьбе.

Напомним, утром 25 ноября синоптики предупредили о возможности гололеда на дорогах и налипание мокрого снега в Киеве в воскресенье, 25 ноября.

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