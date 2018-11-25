У ДФС розповіли про ситуацію на заблокованих пунктах пропуску

Ілюстративне фото (BBC.com)

ДФС просить водіїв транспортних засобів планувати свій маршрут з урахуванням акцій протесту

Прес-секретар Державної фіскальної служби (ДФС) Наталія Непряхіна розповіла про ситуацію на пунктах пропуску, які були заблоковані власниками автомобілів на іноземній реєстрації ("євробляхерами"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Непряхіної у Facebook.

Як повідомила Непряхіна, блокування пунктів пропуску "євробляхерами" почалося о 9:00. Основною претензією активістів була норма ввезення автомобілів в транзитному режимі.

За даними ДФС, у Закарпатській області наразі заблокований пункт пропуску (ПП) "Малий Березний". Активісти планують продовжити блокування і у понеділок, 26 листопада.

У Львівській області з 12:00 були заблоковані пропускні пункти "Шегині", "Рава-Руська", "Грушів" та "Краківець". О 15:30 "євробляхери" заблокували пункт пропуску "Смілиця", а о 16:00 - "Угринів".

Зазначається, що на ПП "Краківець" зі сторони Польщі стоять 220 вантажівок, 50 легкових автомобілів та 2 автобуси. На виїзд з країни - 200 вантажівок. На ПП "Смілиця" виїзду очікували 50 легковиків. Крім того, на ПП "Шегині" - на в'їзд очікували 110 легкових та 80 вантажних транспортних засобів та 2 автобуси. На виїзд - 150 легковиків, 50 вантажівок та 5 автобусів.

"Пропускний пункт "Грушів": на в’їзд черга відсутня, на виїзд - 200 авто. Пропускають тільки транспортні засоби з дітьми. "Рава-Руська": на в`їзд близько 50 вантажівок, на виїзд 250 вантажівок", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на під’їздах до пунктів пропуску "Ягодин" та "Устилуг" мітингувальники палять шини.

Опубліковано Натал'єю Непряхиною Неділя, 25 листопад 2018 р.

Державна фіскальна служба просить водіїв транспортних засобів планувати свій маршрут з урахуванням акцій протесту.

Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішніх справ України повідомляло, що через протести власників автомобілів на єврономерах у неділю, 25 листопада, ускладнено рух на державному кордоні України у восьми пунктах пропуску.

Нагадаємо, сьогодні в Україну у зв'язку з набранням чинності законів про розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, не впустили на територію країни більше 200 "євроблях".