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Синоптики попереджають про туман у Києві та низьку видимість на дорогах

Новини » Суспільство    25.11.2018 - 16:44
Синоптики попереджають про туман у Києві та низьку видимість на дорогах
Фото: туман у Києві (РБК-Україна/Віталій Носач)

Видимість на дорогах Києва 25-26 листопада становитиме 200-500 метрів

У Києві у найближчу годину в неділю, 25 листопада, очікується туман, який протримається до ранку 26 листопада. Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації.

Зокрема, цієї ночі та вранці у столиці через туман видимість на дорогах становитиме  200-500 м. Подекуди прогнозується ожеледиця. 

"Міська влада закликає киян за можливості утриматися від поїздок на 
власних авто", - зазначили у прес-службі.

Також управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян     дотримуватись швидкісного режиму та дистанції і відмовитися від  ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть  призвести до аварійних ситуацій.

Пішоходам радять ходити не поспішаючи, не носити слизьке взуття та не тримати руки в кишенях при ходьбі.

Нагадаємо, зранку 25 листопада синоптики попередили про можливість ожеледиці на дорогах та налипання мокрого снігу у Києві у неділю, 25 листопада.

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