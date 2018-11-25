Синоптики попереджають про туман у Києві та низьку видимість на дорогах

Фото: туман у Києві (РБК-Україна/Віталій Носач)

Видимість на дорогах Києва 25-26 листопада становитиме 200-500 метрів

У Києві у найближчу годину в неділю, 25 листопада, очікується туман, який протримається до ранку 26 листопада. Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації.

Зокрема, цієї ночі та вранці у столиці через туман видимість на дорогах становитиме 200-500 м. Подекуди прогнозується ожеледиця.

"Міська влада закликає киян за можливості утриматися від поїздок на

власних авто", - зазначили у прес-службі.

Також управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян дотримуватись швидкісного режиму та дистанції і відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій.

Пішоходам радять ходити не поспішаючи, не носити слизьке взуття та не тримати руки в кишенях при ходьбі.

Нагадаємо, зранку 25 листопада синоптики попередили про можливість ожеледиці на дорогах та налипання мокрого снігу у Києві у неділю, 25 листопада.