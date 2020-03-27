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Дезинфекция улиц полностью безопасна для людей и животных, - МВД

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 11:45
Дезинфекция улиц полностью безопасна для людей и животных, - МВД
Фото: дезинфекция в Украине (facebook.com/mvs.gov.ua)

Спасатели распыляют специальную безопасную смесь

Дезинфекция улиц и помещений на время карантина в Украине полностью безопасна для людей и животных. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Сообщается, что спасатели продолжают противодействовать распространению коронавируса, дезинфицируя дороги, тротуары и помещения, где могут массово скапливаться люди.

"Распыляется специальная смесь, которая является полностью безопасной для людей и животных, а также не повреждает материалы и обеспечивает надежный смыв органических и неорганических веществ с любых поверхностей", - говорится в сообщении.

Дезинфекция улиц полностью безопасна для людей и животных, - МВД

Напомним, ранее Кабинет министров на время чрезвычайной ситуации в Украине обязал проводить дезинфекцию дорог, тротуаров и помещений.

Сегодня стало известно, что в Украине могут пересмотреть условия карантинных мер для людей трудоспособного возраста. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что настораживает большое количество людей трудоспособного возраста, которые болеют коронавирусом. По состоянию на утро 27 марта в Украине зафиксировали более 200 случаев заражения, пять человек умерли.

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