Дезінфекція вулиць повністю безпечна для людей і тварин, - МВС

Фото: дезінфекція в Україні (facebook.com/mvs.gov.ua)

Рятувальники розпилюють спеціальну безпечну суміш

Дезінфекція вулиць і приміщень на час карантину в Україні повністю безпечна для людей і тварин. Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.

Повідомляється, що рятувальники продовжують протидіяти поширенню коронавірусу, дезинфікуючи дороги, тротуари і приміщення, де можуть масово накопичуватися люди.

"Розпилюється спеціальна суміш, яка є повністю безпечною для людей і тварин, а також не пошкоджує матеріали і забезпечує надійний змив органічних і неорганічних речовин з будь-яких поверхонь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів на час надзвичайної ситуації в Україні зобов'язав проводити дезінфекцію доріг, тротуарів і приміщень.

Сьогодні стало відомо, що в Україні можуть переглянути умови карантинних заходів для людей працездатного віку. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що насторожує велика кількість людей працездатного віку, які хворіють на коронавірус. Станом на ранок 27 березня в Україні зафіксовано понад 200 випадків зараження, п'ять осіб померли.