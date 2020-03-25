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Кабмин на время ЧС обязал дезинфицировать дороги и тротуары

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 13:52
Кабмин на время ЧС обязал дезинфицировать дороги и тротуары
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также будут усилены санитарные меры на пунктах пропуска

На время чрезвычайной ситуации в Украине усилят санитарные меры на пунктах пропуска и будут дезинфицировать улицы. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, дополнительно к введению чрезвычайной ситуации по всей стране Кабмин постановил:

  • должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным обзором граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;
  • привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Минздрава, Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы;
  • все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;
  • оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций.

Напомним, сегодня Кабинет министров продлил карантин на 30 дней в связи с пандемией коронавируса. Предварительно, карантин продлен до 24 апреля, однако с учетом ситуации может быть как продлен, так и отменен ранее намеченных сроков.

Также сообщалось, что правительство планирует увеличить размер субсидий примерно на 300 гривен. Это связано с тем, что из-за карантина украинцы вынуждены проводить больше времени дома.

Шмыгаль допустил, что карантин в Украине могут закончить раньше
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