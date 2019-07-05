Действующее правительство готовит проект госбюджета-2020

Фото: Павел Розенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Согласно Бюджетному кодексу правительство должно подать проект бюджета до 15 сентября

Действующий Кабинет министров будет готов внести 15 сентября в Верховную раду проект госбюджета на 2020 год. Об этом вице-премьер-министр Павел Розенко сказал журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Розенко, действия правительства будут зависеть от того, когда сформируется коалиция, насколько быстро коалиция сможет организовать работу новой Верховной рады и насколько быстро коалиция сможет утвердить новый состав правительства.

"Поэтому мы сделаем все необходимое для того, чтобы подготовить свои предложения для госбюджета на 2020 год. А кто будет его вносить или новое правительство - новый проект бюджета, или еще нам придется это делать. Мы будем готовы это сделать 15 сентября", - сказал он.

В то же время он выразил надежду, что переходный процесс в государстве не затянется, и до 15 сентября заработает новый парламент, и новое правительство вступит в полномочия.

Напомним, согласно Бюджетному кодексу, Кабинет министров должен подать в Раду проект закона о государственном бюджете Украины на следующий год.

Отметим, в мае Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной рады бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы.

Внеочередные парламентские выборы состоятся в Украине 21 июля 2019 года.