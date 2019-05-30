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В правительстве рассказали, когда подадут бюджетную декларацию

Новости » Экономика    30.05.2019 - 14:08
В правительстве рассказали, когда подадут бюджетную декларацию
Фото: Павел Розенко (РБК-Украина)

Верховная рада должна рассмотреть документ до 15 июля

Кабинет министров направит бюджетную декларацию в Верховную раду в ближайшие недели. Об этом сказал журналистам вице-премьер-министр Павел Розенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"На сегодняшний день безусловно идет подготовка бюджетной резолюции. В ближайшие недели она будет направлено в Верховную раду",- сообщил Розенко.

Напомним, Рада одобрила введение трехлетнего бюджетного планирования в декабре 2018 года. Документ создает правовую основу для введения среднесрочного бюджетного планирования.

В январе Министерство финансов Украины обнародовало обновленный календарь подготовки Бюджетной декларации на 2020-2022 годы и проекта госбюджета на 2020 год. Согласно плану, 31 мая Кабинет министров должен одобрить макропрогноз и проект Бюджетной декларации. 3 июня - КМУ представляет проект Бюджетной декларации в ВРУ. 15 июля - ВРУ принимает решение о Бюджетной декларации. 15 сентября - КМУ подает на рассмотрение ВРУ проект ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

В Министерстве финансов отметили, что теперь все министерства и государственные учреждения смогут планировать реформы, понимая свои бюджетные возможности на долгую перспективу. "Переход на трехлетнее бюджетирование - это понимание, каким путем мы планируем двигаться и что нас ждет за горизонтом", - добавили в Минфине.

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Новости Украины бюджетПавел Розенкодекларация
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