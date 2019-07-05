Діючий уряд готує проект держбюджету-2020

Фото: Павло Розенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

За Бюджетним кодексом уряд повинен подати проект бюджету до 15 вересня

Діючий Кабінет міністрів буде готовий внести 15 вересня до Верховної ради проект держбюджету на 2020 рік. Про це віце-прем'єр-міністр Павло Розенко сказав журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

Як за значив Розенко, дії уряду будуть залежати від того, коли сформується коаліція, наскільки швидко коаліція зможе організувати роботу нової Верховної ради і наскільки швидко коаліція зможе затвердити новий склад уряду.

"Тому ми зробимо все необхідне для того, щоб підготувати свої пропозиції для держбюджету на 2020 рік. А хто буде його вносити або новий уряд - новий проект бюджету, або ще нам доведеться це робити. Ми будемо готові це зробити 15 вересня", - сказав він.

У той же час він висловив сподівання, що перехідний процес в державі не затягнеться, і до 15 вересня запрацює новий парламент, і новий уряд вступить в повноваження.

Нагадаємо, згідно Бюджетним кодексом, Кабінет міністрів повинен подати до Ради проект закону про державний бюджет України на наступний рік.

Відзначимо, у травні Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної ради бюджетну резолюцію на 2019-2021 роки.

Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.