Действующая глава ОБСЕ второй раз с начала года едет в Украину

Действующая глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ( ОБСЕ ) Анн Линде второй раз с начала года едет в Украину. Ее визит продлится 13-15 июня.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины .

Министры уделят особое внимание шагам для развития политического диалога Украины и Швеции, увеличению объемов торговли и инвестиций, укреплению взаимодействия в международных организациях, активизации сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

Ключевыми темами переговоров станут ситуация на временно оккупированных территориях Украины, усилия по политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, свобода судоходства в Азовском и Черном морях.

Сообщается, что Линде посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Напомним, ранее сообщалось, что миссию ОБСЕ на границе Украины с Россией продлили всего на два месяца из-за позиции Москвы. Обычно мандат продлевается на четыре месяца.

До этого Евросоюз в ОБСЕ отверг российский нарратив о якобы "внутреннем" характере конфликта на востоке Украины.