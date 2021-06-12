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Действующая глава ОБСЕ второй раз с начала года едет в Украину

Автор: РБК-Украина

Действующая глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде второй раз с начала года едет в Украину. Ее визит продлится 13-15 июня.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Сообщается, что Линде посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Ключевыми темами переговоров станут ситуация на временно оккупированных территориях Украины, усилия по политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, свобода судоходства в Азовском и Черном морях.

Министры уделят особое внимание шагам для развития политического диалога Украины и Швеции, увеличению объемов торговли и инвестиций, укреплению взаимодействия в международных организациях, активизации сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

Линде и Кулеба посетят зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что миссию ОБСЕ на границе Украины с Россией продлили всего на два месяца из-за позиции Москвы. Обычно мандат продлевается на четыре месяца.

До этого Евросоюз в ОБСЕ отверг российский нарратив о якобы "внутреннем" характере конфликта на востоке Украины.

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