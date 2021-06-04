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В ОБСЕ отвергли заявление России о якобы "внутреннем конфликте" в Украине

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Вена, Пятница 04 июня 2021 00:02
В ОБСЕ отвергли заявление России о якобы "внутреннем конфликте" в Украине Фото: миссия ОБСЕ в Украине (twitter com osce_smm)
Автор: Артур Родивилов

Евросоюз в ОБСЕ отвергает российский нарратив о якобы "внутреннем" характере конфликта на востоке Украины. РФ является стороной этого конфликт, а не "посредником".

Об этом говорится в заявлении Европейского союза, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает "Укринформ".

В ЕС отметили, что подобные заявления России препятствуют содержательным дискуссиям в Трехсторонний контактной группе и нормандском формате.

В Евросоюзе указали на то, что Минский протокол "однозначно определяет, что Трехсторонняя контактная группа состоит из представителей Украины, Российской Федерации и ОБСЕ".

"В этом плане попытки России узаконить так называемые "народные республики" на востоке Украины не являются конструктивными. Поэтому мы призываем Россию как сторону конфликта взять на себя ответственность за ее действия и добросовестно участвовать в дискуссиях по выполнению Минских договоренностей", - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Москва блокирует продление миссии ОБСЕ на границе Украины с Россией. Европейские журналисты полагают, что после 31 июля международных наблюдателей вообще больше не будет на границе с РФ.

Ранее также стало известно, что боевики на Донбассе заглушили дрон ОБСЕ дальнего радиуса.

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