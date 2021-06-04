В ОБСЕ отвергли заявление России о якобы "внутреннем конфликте" в Украине

Евросоюз в ОБСЕ отвергает российский нарратив о якобы "внутреннем" характере конфликта на востоке Украины. РФ является стороной этого конфликт, а не "посредником".

В ЕС отметили, что подобные заявления России препятствуют содержательным дискуссиям в Трехсторонний контактной группе и нормандском формате.

В Евросоюзе указали на то, что Минский протокол "однозначно определяет, что Трехсторонняя контактная группа состоит из представителей Украины, Российской Федерации и ОБСЕ".

"В этом плане попытки России узаконить так называемые "народные республики" на востоке Украины не являются конструктивными. Поэтому мы призываем Россию как сторону конфликта взять на себя ответственность за ее действия и добросовестно участвовать в дискуссиях по выполнению Минских договоренностей", - отмечается в заявлении.