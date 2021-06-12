Чинна глава ОБСЄ вдруге з початку року їде до України

Діюча глава Організації з безпеки і співробітництва в Європі ( ОБСЄ ) Анн Лінде вдруге з початку року їде до України. Її візит триватиме 13-15 червня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України .

Міністри приділять особливу увагу крокам для розвитку політичного діалогу України та Швеції, збільшенню обсягів торгівлі та інвестицій, зміцненню взаємодії в міжнародних організаціях, активізації співпраці в культурній та гуманітарній сферах.

Ключовими темами переговорів стануть ситуація на тимчасово окупованих територіях України, зусилля з політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, свобода судноплавства в Азовському і Чорному морях.

Повідомляється, що Лінде відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місію ОБСЄ на кордоні України з Росією продовжили всього на два місяці через позицію Москви. Зазвичай мандат продовжується на чотири місяці.

До цього Євросоюз в ОБСЄ відкинув російський наратив про нібито "внутрішній" характер конфлікту на сході України.