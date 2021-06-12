RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Чинна глава ОБСЄ вдруге з початку року їде до України

Автор: РБК-Україна

Діюча глава Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Анн Лінде вдруге з початку року їде до України. Її візит триватиме 13-15 червня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

Повідомляється, що Лінде відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Ключовими темами переговорів стануть ситуація на тимчасово окупованих територіях України, зусилля з політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, свобода судноплавства в Азовському і Чорному морях.

Міністри приділять особливу увагу крокам для розвитку політичного діалогу України та Швеції, збільшенню обсягів торгівлі та інвестицій, зміцненню взаємодії в міжнародних організаціях, активізації співпраці в культурній та гуманітарній сферах.

Лінде і Кулеба відвідають зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місію ОБСЄ на кордоні України з Росією продовжили всього на два місяці через позицію Москви. Зазвичай мандат продовжується на чотири місяці.

До цього Євросоюз в ОБСЄ відкинув російський наратив про нібито "внутрішній" характер конфлікту на сході України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ОБСЄДонбасвизит