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Без газа, света и воды. Последствия обстрелов в Луганской и Донецкой областях: что известно

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Луганская и Донецкая область, Среда 02 марта 2022 18:22
Без газа, света и воды. Последствия обстрелов в Луганской и Донецкой областях: что известно Фото: ряд населенных пунктов Луганской и Донецкой областей остались без газа, света и воды (nexta_live)
Автор: Мария Кучерявец

На седьмой день войны против Украины российские войска продолжают атаковать, в частности, территории Луганской и Донецкой областей. В результате ряд населенных пунктов остались без газа, света и водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

По данным ведомства, сегодня враг ударил из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по жилым массивам Попасной, а также по Попаснянском ремонтно-вагонному заводу. В Северодонецке оккупанты обстреляли детский сад.

В течение суток ГСЧС Донецкой и Луганской областей осуществили 11 выездов на ликвидацию последствий боевых действий. Ликвидировано 4 пожара, где из огня спасен 1 человек.

Также, осуществлено 5 привлечений к оказанию помощи населению. В частности были эвакуированы из населенных пунктов Чабановка и Камышоватое 7 человек из них 6 детей.

Кроме этого, спасателями в Луганской области в городе Старобельск обеспечено электропитание магазина с целью реализации продуктов питания населению.

Вместе с тем осуществлена уборка обломков после обстрела в городе Новоайдар. Обеспечен развоз питьевой воды, продуктов и средств гигиены до 2 мест укрытия в городе Северодонецк.

В настоящее время:

  • отсутствует газоснабжение в населенном пункте Буривское вследствие повреждения газопровода. Работы по восстановлению пока не проводятся;
  • поврежден газопровод в населенном пункте Лисичанск;
  • вследствие повреждения линии электропередач отсутствует электроснабжение и теплоснабжение в населенном пункте Лисичанск. Без тепла осталось 1264 абонента и без электроснабжения-4134;
  • в результате обесточивания Світличанської насосной станции в населенном пункте Лисичанск, без водоснабжения остались населенные пункты Нижнее, Светличное и Новотошковка;
  • без газоснабжения осталась городская администрация и 15 жилых домов в населенном пункте Золотое в результате повреждения газопровода низкого давления.

При этом, по данным ВЦА Луганской области с 24 февраля было эвакуировано около 2 тысяч человек, данные по эвакуированным с территории Донецкой области устанавливаются.

Напомним, ранее стало известно, что Станица Луганская, Счастье и Волноваха оказались на грани гуманитарной катастрофы

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